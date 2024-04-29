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14:33, 29 апреля 2024Силовые структуры

Музыканты группы «Коррозии металла» обжалуют все штрафы

Директор «Коррозии металла» Рунова: музыканты планируют обратиться к Путину
СюжетВручение повесток на улице: главное
Начало событий в новости Солиста группы «Коррозия металла» оштрафовали на тысячу рублей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Музыканты «Коррозии металла» собираются обжаловать все штрафы, которые они получили после облавы на концерте в Нижнем Новгороде и обратиться за защитой к президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказала «Газета.ру» со ссылкой на директора группы Марию Рунову.

В беседе с журналистом Рунова сказала, что в произошедшем группа винит местные власти. Музыканты собираются написать письмо Владимиру Путину, а также они хотят обратиться к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину и написать письмо в управление собственной безопасности.

Директор группы отметила, что музыканты ни в чем не виноваты. По ее словам, они будут добиваться наказания для тех, кто устроил облаву и будут общаться во все структуры, а также использовать все инструменты, чтобы разобраться в ситуации. Рунова подчеркнула, что в первую очередь они заботятся о комфорте и безопасности своих зрителей. Она сказала: «Люди, которые купили билеты на концерт, не заслужили избиений, оскорблений, шока».

Ранее сообщалось, что солиста группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики

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      Анна Габай
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