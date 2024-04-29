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17:22, 29 апреля 2024Культура

Директор группы «Коррозия металла» сообщила о планах барабанщика Бейгуна

Shot: директор «Коррозии металла» сообщила, что Бейгун покидает группу
Начало событий в новости Музыканты группы «Коррозии металла» обжалуют все штрафы

Фото: Master1305 / Shutterstock / Fotodom

Директор группы «Коррозии металла» Мария Рунова сообщила, что барабанщик Марк Бейгун покидает музыкальный коллектив. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Рунова сказала, что это решение их барабанщик принял после облавы на концерте группы в Нижнем Новгороде потому, что он боится оставить двух детей сиротами. По ее словам, Бейгун сейчас находится в Москве. Она заявила: «Марк выбывает из коллектива, потому что его ударили по голове тяжелым предметом. Он в состоянии шока. У него семья, двое детей, и просто он боится оставить их сиротами, если его убьют или покалечат».

Shot рассказал, что музыканту Марку Бейгуну 36 лет. Он является членом группы «Коррозия металла» с 2022 года. Бейгун родом из музыкальной семьи. Его отец — гитарист и композитор Владимир Бейгун.

Ранее сообщалось, что группа «Коррозия металла» собирается написать письмо Владимиру Путину, а также они хотят обратиться к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину и написать письмо в управление собственной безопасности по поводу облавы, произошедшей 28 апреля на их концерте в Нижнем Новгороде.

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      Анна Габай
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