«Заявление Дуды вызвало страх в США». В Кремле отреагировали на планы Польши разместить у себя ядерное оружие

Песков: слова Дуды о размещении ядерного оружия вызвали страх у США и ЕС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о возможном размещении в стране ядерного оружия. Комментарий пресс-секретаря российского президента опубликовал журналист Павел Зарубин.

По словам Пескова, заявления Дуды вызвали страх как в США, так и в Евросоюзе. Тем временем польский президент заявлял, что американская сторона напрямую спрашивала его о готовности разместить оружие, и он подтвердил ее.

Мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков заявил, что Польша пытается «быть впереди телеги»

По словам Пескова, политика Польши показывает, что Варшава пытается «быть впереди телеги». Подобные заявления высших европейских чиновников «демонстрируют ход мысли», отметил представитель Кремля.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что европейские политики пытаются «оболванить свое население вот этими страшилками про русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед». Тем самым Европа нагнетает напряженность и пытается скрыть внутренние проблемы, считает Песков.

«Действительно, видим такую кампанию, она имеет место, к сожалению. Пока мало людей готовы все-таки слушать истину, пытаться ее изыскать где-то. Но будем надеяться, что количество таких людей и политических сил будет расти», — заключил Песков.

МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента страны за заявление о ядерном оружии. По словам главы ведомства, польский лидер не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия. Сикорский отметил, что Дуду об этом предупреждали.

Глава МИД добавил, что президент представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров. Он отметил, что правительство Польши не давало Дуде «стимула или полномочий» говорить на тему ядерного оружия. По словам Сикорского, эти сложные вопросы обсуждаются в группе по ядерному планированию НАТО «в атмосфере наивысшей секретности».

После заявления Дуды генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что у Североатлантического альянса нет планов по размещению ядерного оружия и соответствующих подразделений на территории Польши. Дуда подчеркивал, что Варшава имеет обязательства в рамках членства в военном блоке. В связи с этим практика размещения ядерного оружия является «простой реализацией общей политики».