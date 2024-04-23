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18:08, 23 апреля 2024Мир

В НАТО определились с вопросом размещения ядерного оружия у границы с Россией

Столтенберг: у НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в Польше
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

У Североатлантического альянса нет планов по размещению ядерного оружия и соответствующих подразделений на территории Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«У НАТО нет каких-либо планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», — ответил генсек на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие США. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства.

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      Виктория Кондратьева
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