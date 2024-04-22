Кремль отреагировал на вероятное размещение ядерного оружия в Польше

Песков: РФ сделает все необходимое в случае размещения ядерного оружия в Польше

Российские военнослужащие предпримут необходимые шаги для безопасности страны в случае размещения американского ядерного оружия в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя ядерное оружие, принадлежащее Соединенным Штатам.

«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, с тем чтобы гарантировать нашу безопасность», — пояснил он.

В своем интервью Дуда также подчеркнул, что Варшава имеет обязательства в рамках членства в военном блоке. В связи с этим практика размещения ядерного оружия является «простой реализацией общей политики». Он добавил, что американская сторона напрямую спрашивала его о готовности и он подтвердил ее.