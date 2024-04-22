Песков: Россия даст ответ в случае размещения в Польше ядерного оружия США

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства.

«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, с тем чтобы гарантировать нашу безопасность», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Размещение ядерного оружия в Польше обсуждается уже многие годы

Обсуждение размещения ядерного оружия на территории Польши ведется уже многие годы. В 2015 году издание The Guardian, ссылаясь на заместителя министра обороны Польши, сообщило, что Варшава обсуждает вопрос участия страны в программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО — Nuclear Sharing, чтобы получить от США ядерное оружие. Однако позже польское оборонное ведомство отказалось от подобных планов, напомнив, что государство является стороной Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Осенью 2022 года Дуда объявил о желании присоединиться к Nuclear Sharing. «Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия. Ничто не указывает на то, что в ближайшее время Польша могла бы иметь его в своем распоряжении», — посетовал тогда польский лидер. Вместе с тем он указал, что всегда остается возможность участвовать в программе НАТО. Политик отметил, что «тема открыта» и по ней ведутся переговоры с руководством США.

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В том же году выяснилось, что больше половины граждан Польши поддержали идею размещения американского ядерного оружия на территории страны. Активнее других за эту идею выступили сторонники правящей партии Польши «Право и справедливость», люди моложе 30 лет, а также жители крупных городов.

Летом 2023-го премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти намерены постепенно убедить союзников по НАТО в необходимости разместить на территории страны ядерное оружие.

По его мнению, участие Польши в программе Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия серьезно укрепит безопасность страны. «Мы будем разговаривать с нашими союзниками. Но это, конечно, должно соответствовать реальному уровню опасности и угрозы. Мы держим руку на пульсе», — заключил глава правительства.

В 2024 году президент Польши заявил, что американская сторона напрямую спрашивала его о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. На это Дуда дал свое согласие.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — рассказал глава государства, подчеркнув, что Варшава имеет обязательства в рамках членства в военном блоке. В связи с этим практика размещения ядерного оружия является «простой реализацией общей политики», добавил он.

В России пообещали ответные меры при размещении ядерного оружия в Польше

Депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил, что в случае появления на территории Польши ядерного оружия США Россия вынуждена будет принять ответные шаги.

Это очередная эскалация напряженности в Европе. Это серьезный шаг, который нарушает безопасность нашей страны, что, естественно, вынудит нас принимать ответные шаги

Алексей Чепа депутат Госдумы

Вместе с тем он заметил, что США понимают, что ответ России на размещение ядерного оружия в Польше неизбежен, потому страна может и отказаться от подобных рискованных действий. «Наши ответные меры будут предполагать подготовку [к возможной агрессии], а также противодействие, размещение средств, которые будут направлены, в том числе на США», — предупредил Чепа.

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В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что рост военного потенциала Польши и наращивание ее военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение с Россией и Белоруссией.

По его словам, в этом случае союзная группировка ответит на угрозы, исходящие «из дурных амбиций польского истеблишмента». Кроме того, политик подчеркнул, что «авантюрные» действия Польши в случае их поддержки странами НАТО могут привести к опасным последствиям для всего мира. «И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну», — заключил Медведев.

