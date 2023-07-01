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15:17, 1 июля 2023Мир

В Польше заявили о намерениях убедить НАТО разместить ядерное оружие в стране

Премьер-министр Моравецкий: Польша хочет иметь самый высокий уровень безопасности

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши намерены постепенно убедить союзников по НАТО в необходимости разместить на территории страны ядерное оружие в рамках программы альянса Nuclear Sharing. Об этом на брифинге в субботу, 1 июля, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос по поводу того, что американская сторона пока не подтвердила ведение переговоров с польскими властями о размещении ядерного оружия, Моравецкий сказал: «Вода камень точит». Польский премьер-министр подчеркнул, что, поскольку Россия заявляет о намерениях разместить ядерное вооружение в Белоруссии, Польша тоже хочет «иметь самый высокий уровень безопасности».

По его мнению, участие Польши в программе альянса Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного оружия серьезно укрепит безопасность страны. «Мы будем разговаривать с нашими союзниками. Но это, конечно, должно соответствовать реальному уровню опасности и угрозы. Мы держим руку на пульсе», — заключил глава правительства.

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Ранее Моравецкий заявил, что страна хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного вооружения. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о начале этих переговоров.

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    Екатерина Улитина
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