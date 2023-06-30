Белый дом ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Польше

Белый дом отказался уточнять, ведутся ли переговоры о размещении ядерного оружия в Польше

Белый дом отказался уточнять, ведут ли США переговоры о возможном размещении ядерного оружия в Польше. Так на соответствующий вопрос в ходе брифинга ответил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода. Мы ничего не говорим [публично] о развертывании ядерных систем, так что начинать это делать с сегодняшнего дня я не буду», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна в ответ на размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании такого типа вооружения. Речь идет о программе Nuclear Sharing.

16 июня президент России Владимир Путин объявил, что страна доставила в Белоруссию первые ядерные заряды. Он назвал эти действия элементом сдерживания тех, «кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение».