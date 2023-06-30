Польша захотела разместить у себя ядерное оружие НАТО в ответ на действия России

Правительство Польши хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия, в ответ на размещения тактического ядерного оружия (ТЯО) Россией в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, его цитирует РИА Новости.

«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — заявил премьер.

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию.

До этого Путин уточнял, что применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности государства. В то же время российский лидер подчеркивал, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Госдеп США заявил, что в Вашингтоне не зафиксировали никаких изменений в расположении российских ядерных сил.