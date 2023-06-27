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20:55, 27 июня 2023Мир

В США не зафиксировали перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

В Госдепе США не зафиксировали перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: U.S. Department of State / Wikimedia

Соединенные Штаты не зафиксировали никаких изменений в расположении российских ядерных сил. Об этом «Ленте.ру» заявили в Госдепартаменте США в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перемещении в республику большей части ядерного оружия.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что в Вашингтоне не видят причин для того, чтобы корректировать собственные ядерные и неядерные силы. В Госдепе также указали на наличие «давних, налаженных каналов связи» с Москвой по ядерным вопросам.

«Как ядерная держава, Россия несет особую ответственность за поддержание командования, контроля и распоряжение своими ядерными силами и за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, ставящие под угрозу стратегическую стабильность», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко также сообщил, что Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию. Соответствующую задачу президент поставил начальнику белорусского Генерального штаба Виктору Гулевичу, министру обороны Виктору Хренину и председателю Комитета государственной безопасности (КГБ) Ивану Тертелю.

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    Валентина Шварцман
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