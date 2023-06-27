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20:01, 27 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии разработают алгоритм применения ядерного оружия

Президент Белоруссии Лукашенко: Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Kremlin Pool Source / Globallookpress.com

Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую задачу Лукашенко поставил начальнику белорусского Генерального штаба Виктору Гулевичу, министру обороны Виктору Хренину и главе Комитета государственной безопасности (КГБ) Ивану Тертелю.

«Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство», — сказал Лукашенко.

Ранее он сообщил, что значительная часть ядерного оружия уже завезена в страну. По словам президента республики, заявления о том, что частная военная компания «Группа Вагнера» будет охранять ядерное оружие в стране, является преднамеренным вбросом.

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    Алевтина Запольская
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