В Белоруссии разработают алгоритм применения ядерного оружия

Президент Белоруссии Лукашенко: Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия

Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую задачу Лукашенко поставил начальнику белорусского Генерального штаба Виктору Гулевичу, министру обороны Виктору Хренину и главе Комитета государственной безопасности (КГБ) Ивану Тертелю.

«Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство», — сказал Лукашенко.

Ранее он сообщил, что значительная часть ядерного оружия уже завезена в страну. По словам президента республики, заявления о том, что частная военная компания «Группа Вагнера» будет охранять ядерное оружие в стране, является преднамеренным вбросом.