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17:01, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о ввозе в Белоруссию значительной части ядерного оружия

Лукашенко: значительная часть ядерного оружия уже завезена в Белоруссию
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия уже завезена в страну. Его слова приводит БелТА.

По словам президента, заявления о том, что частная военная компания (ЧВК) «Группа Вагнера» будет охранять ядерное оружие в стране, является преднамеренным вбросом.

«Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия — не буду говорить, сколько — большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили», — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что несет персональную ответственность за сохранность оружия, поэтому охранять его будут российские и белорусские военнослужащие.

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию.

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    Варвара Кошечкина
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