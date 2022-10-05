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Польша захотела участвовать в программе ядерного обмена НАТО

Президент Польши Дуда заявил о переговорах с США о размещении в стране ядерного оружия

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша хочет присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО — Nuclear Sharing, в настоящий момент ведутся переговоры. Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда в интервью Gazeta Polska.

«Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия. Ничто не указывает на то, что в ближайшее время Польша могла бы его иметь его в своем распоряжении», — посетовал он. Вместе с тем Дуда указал, что всегда остается возможность участвовать в программе Nuclear Sharing. По его словам, «тема открыта», в данный момент ведутся переговоры с руководством США.

В рамках Nuclear Sharing европейские страны — члены НАТО размещают и хранят у себя ядерное оружие США.

4 октября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) Ярослав Качиньский предложил разместить ядерное оружие НАТО. По его словам, вопрос участия Польши в программе уже поднимался.

В апреле Качиньский призвал создать в Польше новый командный центр НАТО, откуда могли бы проводиться совместные операции. Он указал, что решение разместить в Польше атомное оружие «существенно усилило бы сдерживание Москвы».

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Алина Гончарова
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