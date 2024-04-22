В России предупредили об ответе на возможное появление ядерного оружия у Польши

Депутат Чепа предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше

В случае появления на территории Польши ядерного оружия США Россия вынуждена будет пойти на ответные шаги, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Политик также обвинил США и Польшу в эскалации напряженности. «Это очередная эскалация напряженности в Европе. Это серьезный шаг, который нарушает безопасность нашей страны, что, естественно, вынудит нас принимать ответные шаги», — сказал политик.

Вместе с тем, он заметил, что США понимают, что ответ России на размещение ядерного оружия в Польше неизбежен, потому страна может и отказаться от подобных рискованных действий. «Наши ответные меры будут предполагать подготовку [к возможной агрессии], а также противодействие, размещение средств, которые будут направлены, в том числе, на США», — предупредил Чепа.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Он добавил, что американская сторона напрямую спрашивала его о готовности и он ее подтвердил.