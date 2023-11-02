Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:14, 2 ноября 2023Россия

Медведев назвал два условия для прямого конфликта Польши с Россией и Белоруссией

Медведев: Польша может вступить в прямой конфликт с Россией и Белоруссией

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Рост военного потенциала Польши и наращивание ее военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение с Россией и Белоруссией. Такие два условия возникновения конфликта назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

По его словам, в этом случае союзная группировка ответит на угрозы, исходящие «из дурных амбиций польского истеблишмента». Кроме того, политик подчеркнул, что «авантюрные» действия Польши в случае их поддержки странами НАТО могут привести к опасным последствиям для всего мира. «И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну», — написал Медведев.

Ранее Медведев, комментируя намерение Варшавы принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия, заявил, что размещение в Польше такого вооружения угрожает лишь одним — оно действительно будет применено, так как руководство страны собрано из «патентованных дегенератов». Однако, по словам политика, окончательное решение будут принимать «маразматики за океаном».

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Подмосковная дача Сталина ушла с молотка. Кто ее купил и зачем?

      Известная российская ведущая высказалась о возможности эмиграции

      Глава МИД Турции раскритиковал ЕС за двойные стандарты

      Оказавшаяся под волной на пирсе туристка попала на видео и прослыла идиоткой

      В полицию российского города прибыла проверка из Москвы

      Жители российского города испугались «кровавых» сосулек

      Вышла последняя песня The Beatles

      «Калашников» испытал новый укороченный АК-19

      В ЦАХАЛ заявили об окружении города Газа с разных направлений

      В США высказались о финансовой помощи Украине и Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости