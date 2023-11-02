Медведев назвал два условия для прямого конфликта Польши с Россией и Белоруссией

Медведев: Польша может вступить в прямой конфликт с Россией и Белоруссией

Рост военного потенциала Польши и наращивание ее военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение с Россией и Белоруссией. Такие два условия возникновения конфликта назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

По его словам, в этом случае союзная группировка ответит на угрозы, исходящие «из дурных амбиций польского истеблишмента». Кроме того, политик подчеркнул, что «авантюрные» действия Польши в случае их поддержки странами НАТО могут привести к опасным последствиям для всего мира. «И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну», — написал Медведев.

Ранее Медведев, комментируя намерение Варшавы принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия, заявил, что размещение в Польше такого вооружения угрожает лишь одним — оно действительно будет применено, так как руководство страны собрано из «патентованных дегенератов». Однако, по словам политика, окончательное решение будут принимать «маразматики за океаном».