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11:14, 1 июля 2023Россия

Медведев оценил размещение в Польше ядерного оружия

Медведев: размещение в Польше ядерного оружия грозит его применением

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram намерение Польши принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия.

«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», — написал он, отметив, что окончательное решение будут принимать «маразматики за океаном».

В то же время Медведев отметил, что в сложившейся ситуации есть и положительная сторона. «Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…», — заключил он.

Ранее руководитель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предупредил, что размещение американского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Польши приблизит мир ко второму карибскому кризису.

30 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании Варшавы принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия в ответ на размещения ТЯО Россией в Белоруссии.

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