В Госдуме предупредили о последствиях размещения ядерного оружия США в Польше

Слуцкий: размещение ядерного оружия США в Польше приблизит мир к карибскому кризису

Размещение американского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Польши приблизит мир ко второму карибскому кризису, предупредил руководитель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал соответствующее предложение польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. «Если озвученная Моравецким затея будет реализована, мир сразу на несколько шагов приблизится к Карибскому кризису 2.0.», — считает Слуцкий.