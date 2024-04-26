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23:51, 26 апреля 2024Мир

МИД Польши раскритиковал Дуду за заявление о ядерном оружии

МИД Польши: Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать размещение ядерного оружия
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента страны Анджея Дуду за заявление о ядерном оружии. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat, пишет РИА Новости.

По словам главы ведомства, польский лидер не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия. Сикорский отметил, что Дуду об этом предупреждали.

Глава МИД добавил, что президент представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров. Он отметил, что правительство Польши не давало Дуде «стимула или полномочий» говорить на тему ядерного оружия.

По словам Сикорского, эти сложные вопросы обсуждаются в группе по ядерному планированию НАТО «в атмосфере наивысшей секретности».

Ранее Анджей Дуда сообщил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Он добавил, что американская сторона напрямую спрашивала Варшаву о готовности к такому шагу и власти ее подтвердили.

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      Марина Совина
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