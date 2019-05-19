Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

Мать финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима Гульмира Алибек не знала о смысле намекающей на проект рекламы жилищного комплекса. Об этом она сообщила в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, реклама не имеет никакого отношения к проекту «Голос». «Это была до этого запланированная реклама, сценарий мы получили за один день, я даже не читала, на этот смысл мы не обратили внимания», — сказала Гульмира.

Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.

По сюжету Ержан с мамой приходят к риелтору, чтобы выбрать квартиру. Увидев во дворе девочку, вокалист начинает петь и очаровывает всех жильцов дома. Позже он возвращается к маме и сообщает, что влюбился — не в девочку, а в жилой комплекс. Ержан интересуется у риелтора, можно ли купить квартиру на первом этаже. «Нет, на первом все продано, есть на втором», — говорит девушка. Ержан отвечает: «Эх, опять», намекая на инцидент с «накруткой» голосов в финале шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

Первый канал отменил итоги конкурса, ознакомившись с отчетом компании Group-IB. В ходе перепроверки выяснилось, что в пользу победительницы — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой — было накручено 38 тысяч голосов, отданных через СМС и телефонные звонки.

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