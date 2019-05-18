Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Казахстанец Ержан Максим, занявший второе место в финале шоу «Голос. Дети», снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании. В съемках также приняла участие его мама Гульмира Алибек, видео опубликовано на YouTube-канале ORDA INVEST.

По сюжету Ержан с мамой приходят к риелтору, чтобы выбрать квартиру. Увидев во дворе девочку, вокалист начинает петь и очаровывает всех жильцов дома. Позже он возвращается к маме и сообщает, что влюбился — не в девочку, а в жилой комплекс.

Ержан интересуется у риелтора, можно ли купить квартиру на первом этаже. «Нет, на первом все продано, есть на втором», — говорит девушка. Эржан отвечает: «Эх, опять», cсылаясь на инцидент с «накруткой» голосов в финале шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

Ранее сообщалось, что Первый канал отменил итоги конкурса, ознакомившись с отчетом компании Group-IB. В ходе перепроверки выяснилось, что в пользу победительницы — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой — было накручено 38 тысяч голосов, отданных через СМС и телефонные звонки.

Мать Ержана заявила, что поражена решением аннулировать результаты конкурса. Оценить перспективы на победу ее ребенка в конкурсе она не смогла. «Не знаю, что там будет (в связи с возможным пересчетом голосов — прим. «Ленты.ру»). Пока у меня нет комментариев», — добавила она.

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