В тюменском селе Абатское остановился подъем уровня воды

Информационный центр правительства Тюмени: в реке Ишим остановился подъем воды

В селе Абатское Тюменской области остановился подъем уровня воды и сохраняется на отметке 1213 сантиметров. Об этом сообщил Информационный центр правительства Тюменской области в своем Telegram-канале.

Согласно данным гидрологической публикации, на 22:00 (20:00 по московскому времени) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское — 1213 сантиметров. Ранее центр сообщал, что на 8:00 (6:00 по московскому времени) 28 апреля уровень воды в реке достиг 1208 сантиметров, прибавив за предыдущие сутки 11 сантиметров.

Для села Абатское критический уровень воды составляет 960 сантиметров.

Ранее жители села взялись за укрепление дамбы, чтобы защитить населенный пункт от еще больших разрушений. По данным портала «Газета.RU», россияне подключились к работам, которые ведут специальные службы. Как сообщили изданию сами жители села, укрепление защитного сооружения ведется круглосуточно.