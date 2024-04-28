Россияне взялись за укрепление дамбы близ затопляемого населенного пункта

Жители села Арбатское в Тюменской области подключились к укреплению дамбы

Жители затопляемого села Арбатское в Тюменской области взялись за укрепление дамбы, чтобы защитить населенный пункт от еще больших разрушений. Об этом сообщает «Газета.RU».

По данным портала, россияне подключились к работам, которые ведут специальные службы. Как сообщили изданию сами жители села, укрепление защитного сооружения ведется круглосуточно.

«Все жители добровольно помогают рабочим укреплять дамбу, заполняют песком мешки. Многие остаются работать в ночь», — сообщил житель села Марк Падышев.

Отмечается, что по состоянию на 28 апреля уровень воды в ближайшей к населенному пункту реки Ишим превысил прежний максимум на 60 сантиметров и составил более чем 1,2 метра.

Весеннее половодье затронуло десятки российских регионов. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах превысив показатели.