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14:06, 28 апреля 2024Россия

Россияне взялись за укрепление дамбы близ затопляемого населенного пункта

Жители села Арбатское в Тюменской области подключились к укреплению дамбы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жители затопляемого села Арбатское в Тюменской области взялись за укрепление дамбы, чтобы защитить населенный пункт от еще больших разрушений. Об этом сообщает «Газета.RU».

По данным портала, россияне подключились к работам, которые ведут специальные службы. Как сообщили изданию сами жители села, укрепление защитного сооружения ведется круглосуточно.

«Все жители добровольно помогают рабочим укреплять дамбу, заполняют песком мешки. Многие остаются работать в ночь», — сообщил житель села Марк Падышев.

Отмечается, что по состоянию на 28 апреля уровень воды в ближайшей к населенному пункту реки Ишим превысил прежний максимум на 60 сантиметров и составил более чем 1,2 метра.

Весеннее половодье затронуло десятки российских регионов. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах превысив показатели.

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      Марк Леонов
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