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20:03, 28 апреля 2024Мир

Подозреваемого в убийстве двух украинцев россиянина задержали в Мюнхене

Прокуратура Мюнхена сообщила об аресте подозреваемого в убийстве 2 украинцев

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Прокуратура Мюнхена арестовала гражданина России и Германии, который был задержан по подозрению в убийстве двух украинцев, передает РИА Новости.

В местной полиции сообщили, что 57-летний мужчина был доставлен к судье по запросу прокуратуры Мюнхена, выдавшей ордер на арест в связи с убийством.

Подозреваемый был доставлен полицией в место заключения, где сейчас находится под стражей, продолжается расследование его мотивов, заключили в полиции.

Вечером 27 апреля погибших нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в районе Гармиш-Партенкирхен. Один из мужчин скончался до приезда скорой помощи, второй погиб в больнице.

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      Валентин Карант
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