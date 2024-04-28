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17:30, 28 апреля 2024Мир

Россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев в Германии

В Германии россиянина задержали по делу об убийстве двух украинцев

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Гражданин России задержан по подозрению в убийстве двух украинцев в баварском городе Мурнау. Об этом сообщает местная полиция.

Вечером 27 апреля погибших нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в районе Гармиш-Партенкирхен. Один из мужчин скончался до приезда скорой помощи, второй погиб в больнице.

Подозреваемым оказался 57-летний россиянин, его задержали в тот же вечер недалеко от места преступления. Информация о мотивах задержанного нет.

Ранее, в январе, сообщалось, что ражданка Украины Елена К. убила приютившего ее немца Юргена Ф. из-за нежелания съезжать с его квартиры. 54-летний специалист в области информационных технологий Юрген Ф. проживал в городе Дахау в Баварии. С 52-летней Еленой К. они познакомились на сайте знакомств 15 лет назад и с 2013 года поддерживали дружеские отношения.

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