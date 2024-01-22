Украинка убила приютившего ее немца из-за нежелания съезжать с его квартиры

Bild: гражданка Украины убила приютившего ее немца из-за просьбы покинуть жилье

Гражданка Украины Елена К. убила приютившего ее немца Юргена Ф. из-за нежелания съезжать с его квартиры. Об это сообщает газета Bild.

Как отмечает издание, 54-летний специалист в области информационных технологий Юрген Ф. проживал в городе Дахау в Баварии. С 52-летней Еленой К. они познакомились на сайте знакомств 15 лет назад и с 2013 года поддерживали дружеские отношения.

В феврале 2022 года украинка неожиданно приехала в Германию к Юргену с просьбой пожить у него. Немец согласился временно разместить ее в своем жилье, но Елена не покидала его квартиру на протяжении года, а также требовала официально зарегистрировать ее там.

В феврале 2023 году Юрген вступил в новые отношения и попросил Елену съехать от него. В ходе конфликта украинка схватила 16-сантиметровый кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов. Мужчина умер на месте.

Уточняется, что прокуратура Германии выдвинула против гражданки Украины обвинения в убийстве. На данный момент дело рассматривается в окружном суде Мюнхена.

Ранее беженка с Украины Мария Полончук развелась с мужем, поскольку у нее завязался роман с британским миллионером Хаконом Оверли. Проживающий в Киеве муж украинки Андрей Шелдунов получил от нее «быстрый» развод, а Оверли ушел от своей жены.