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04:44, 29 октября 2023Мир

Украинская беженка ушла от мужа ради британского миллионера

Daily Mail: влюбившаяся в британского миллионера украинка развелась с мужем

Фото: Toby Melville / Reuters

Украинская беженка Мария Полончук развелась с мужем ради британского миллионера Хакона Оверли, с которым у нее завязался роман. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, украинка переехала в дом к британцу, где он жил вместе с семьей, и влюбилась в него. «Муж беженки Андрей Шелдунов, который живет в столице Украины Киеве, получил от нее "быстрый" развод», — говорится в материале. Уточняется, что Оверли также ушел от жены. Как пишут авторы статьи, сейчас Полончук занимается дизайнерским бизнесом и называет себя Машей Эпштейн.

Ранее украинская беженка бросила мужа ради финна после 30 лет брака. Женщина переехала в Финляндию и через пару недель познакомилась с финским мужчиной. Супругу она объяснила, что ей «нужно новое место жительства, новые отношения — новая жизнь».

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      Марина Совина
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