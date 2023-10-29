Украинская беженка ушла от мужа ради британского миллионера

Daily Mail: влюбившаяся в британского миллионера украинка развелась с мужем

Украинская беженка Мария Полончук развелась с мужем ради британского миллионера Хакона Оверли, с которым у нее завязался роман. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, украинка переехала в дом к британцу, где он жил вместе с семьей, и влюбилась в него. «Муж беженки Андрей Шелдунов, который живет в столице Украины Киеве, получил от нее "быстрый" развод», — говорится в материале. Уточняется, что Оверли также ушел от жены. Как пишут авторы статьи, сейчас Полончук занимается дизайнерским бизнесом и называет себя Машей Эпштейн.

Ранее украинская беженка бросила мужа ради финна после 30 лет брака. Женщина переехала в Финляндию и через пару недель познакомилась с финским мужчиной. Супругу она объяснила, что ей «нужно новое место жительства, новые отношения — новая жизнь».