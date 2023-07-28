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04:22, 28 июля 2023Бывший СССР

Украинская беженка бросила мужа ради финна после 30 лет брака

NYT: украинская беженка бросила мужа ради финна после 30 лет брака

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Украинская беженка Татьяна Шаповалова уехала в Финляндию и нашла там нового мужа после 30 лет брака. Об этом пишет The New York Times (NYT).

50-летняя женщина рассказала изданию, что спустя несколько недель после переезда она сошлась с финским мужчиной. По телефону она заявила мужу, что ей «нужно новое место жительства, новые отношения — новая жизнь». Супруг, квалифицированный психотерапевт, в это время находился на линии фронта, где оказывал бойцам психологическую помощь.

Украинская психотерапевт Анна Трофименко объяснила газете, что в стране наблюдается «эпидемия разводов». Многие беженки не намерены возвращаться домой и начинают выстраивать новый быт. Отдельно она отметила, что некоторые женщины таким образом ушли от жестокого обращения в семье, а закон, запрещающий мужчинам уезжать из страны, создал для украинок новое, безопасное пространство для жизни.

В апреле жительницы Великобритании пожаловались на украинских беженок, которые «наставляют им рога» и уводят мужей и партнеров. Британка Эмма Нисигаки сообщила, что предоставила украинцам жилье в рамках программы «Дома для Украины». По ее словам, она знает «более десятка жен», мужья которых завели роман с украинками, поселившимися у них дома.

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    Марина Совина
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