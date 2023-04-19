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02:04, 19 апреля 2023Мир

Британки рассказали о «наставляющих рога» украинских беженках

DM: 17 британок пожаловались на беженок с Украины, которые увели у них мужей и партнеров

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Жительницы Великобритании пожаловались на украинских беженок, которые «наставляют им рога» и уводят мужей и партнеров. Об этом рассказала газета The Daily Mail (DM).

Британка Эмма Нисигаки сообщила, что предоставила украинцам жилье в рамках программы «Дома для Украины». По ее словам, она знает «более десятка жен», мужья которых завели роман с украинками, поселившимися у них дома.

53-летняя британка ведет группу в социальных сетях, которая объединяет людей с подобным опытом. Согласно данным группы, по меньше мере 17 женщинам мужья «наставили рога» с украинками. В результате семьи были разрушены. Одна из упомянутых женщин с двумя детьми развелась с мужем после того, как узнала что он тайком ходил на свидания с украинкой в пабе и отказывался показывать переписку с ней.

Ранее сообщалось о случае, когда британка приняла у себя в доме беженку с Украины, однако это привело к обвинению в рабстве со стороны той и «трем месяцам ада». 44-летняя Ханна Дебенхэм с мужем и двумя детьми приютили женщину и ее ребенка по программе правительства страны о размещении в семьях украинских беженцев.

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Марина Совина
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