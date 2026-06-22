Названа убивающая компьютер функция Windows

XDA: Режим гибернации в Windows 11 назвали опасным для SSD в компьютере

Режим гибернации в Windows 11 может постепенно вывести из строя компоненты компьютера. Об этом сообщает издание XDA.

Авторы медиа напомнили, что в режиме гибернации в Windows 11 содержимое оперативной памяти сохраняется на жесткий диск или твердотельный накопитель (SSD) устройства. Для сравнения: в обычном спящем режиме те же данные загружаются в оперативную память. В материале говорится, что в случае с SSD этот режим каждый раз при выключении компьютера изнашивает ячейки накопителя.

Журналисты объяснили, что жесткий диск имеет очень большой ресурс для записи и стирания данных — в отличие от SSD. По этой причине авторы назвали режим гибернации «тихим убийцей» накопителя. Специалист XDA Чандравир Матур на примере своего компьютера подсчитал, что, если переводить устройство в этот режим два раза в день, то за год Windows 11 запишет и сотрет с диска около 23,36 терабайт данных. В теории при такой оценке накопителя с ресурсом 600 терабайт хватит на 25 лет. «В реальности срок службы еще короче, потому что другие временные файлы, такие как файлы обновлений Windows и пользовательские данные, также расходуют его», — заметил автор.

В материале также говорится, что при режиме гибернации перегружается кэш SLC. В этом случае каждый раз контроллер SSD перегревается.

Ранее авторы издания XDA заявили, что большие объемы информации следует хранить на жестких дисках, а не на твердотельных накопителях. Они объяснили, что SSD подходит для запуска Windows, программ и игр.