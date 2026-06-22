Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:45, 22 июня 2026Наука и техника

Названа убивающая компьютер функция Windows

XDA: Режим гибернации в Windows 11 назвали опасным для SSD в компьютере
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Режим гибернации в Windows 11 может постепенно вывести из строя компоненты компьютера. Об этом сообщает издание XDA.

Авторы медиа напомнили, что в режиме гибернации в Windows 11 содержимое оперативной памяти сохраняется на жесткий диск или твердотельный накопитель (SSD) устройства. Для сравнения: в обычном спящем режиме те же данные загружаются в оперативную память. В материале говорится, что в случае с SSD этот режим каждый раз при выключении компьютера изнашивает ячейки накопителя.

Журналисты объяснили, что жесткий диск имеет очень большой ресурс для записи и стирания данных — в отличие от SSD. По этой причине авторы назвали режим гибернации «тихим убийцей» накопителя. Специалист XDA Чандравир Матур на примере своего компьютера подсчитал, что, если переводить устройство в этот режим два раза в день, то за год Windows 11 запишет и сотрет с диска около 23,36 терабайт данных. В теории при такой оценке накопителя с ресурсом 600 терабайт хватит на 25 лет. «В реальности срок службы еще короче, потому что другие временные файлы, такие как файлы обновлений Windows и пользовательские данные, также расходуют его», — заметил автор.

В материале также говорится, что при режиме гибернации перегружается кэш SLC. В этом случае каждый раз контроллер SSD перегревается.

Ранее авторы издания XDA заявили, что большие объемы информации следует хранить на жестких дисках, а не на твердотельных накопителях. Они объяснили, что SSD подходит для запуска Windows, программ и игр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на попытку БПЛА ВСУ атаковать космический центр в Подмосковье

    Китай откалибрует ракеты при помощи эсминца США

    Стало известно о подготовке Белоруссии к отражению ударов с Украины

    Колдун из Ганы проклял футболиста сборной Англии перед матчем команд на ЧМ-2026

    Аналитик объяснил массовое повышение ключевых ставок в мире

    Российским ломбардам предсказали мрачное будущее

    Раскрыта причина неудач Пугачевой с продажей замка в Грязи

    В России дали оценку позиции Британии относительно Украины после отставки Стармера

    Кардинально сменившего имидж блогера сравнили с Игорем Николаевым

    Названа убивающая компьютер функция Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok