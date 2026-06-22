Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:46, 22 июня 2026Ценности

Кардинально сменившего имидж блогера сравнили с Игорем Николаевым

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @denisvolkovv

Блогера Дениса Волкова, который кардинально сменил имидж, сравнили с певцом Игорем Николаевым в сети. Ролик был опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала инфлюэнсер с никнеймом denisvolkovv предстал перед камерой до изменений в красных штанах и с короткой стрижкой. Затем мужчина продемонстрировал внешний вид с волосами до поясницы, надев белые джинсы и майку. «Какую бы еще мечту свою исполнить?» — подписал он.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Пользователи сети оценили внешность Волкова в комментариях. «Это что, Игорь Николаев Зумерский?», «Дельфин и русалка не пара, не пара...», «Выпьем за любовь», «Игорь?», «Николаев на максималках», «Игорь Николаев, ты ли че ли», — иронично написали они.

Ранее в июне экс-солистка группы Hi-Fi начала пить успокоительное из-за стрижки дочери. Татьяна Терешина продемонстрировала кадры из парикмахерской и короткую стрижку 12-летней наследницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на попытку БПЛА ВСУ атаковать космический центр в Подмосковье

    Китай откалибрует ракеты при помощи эсминца США

    Стало известно о подготовке Белоруссии к отражению ударов с Украины

    Колдун из Ганы проклял футболиста сборной Англии перед матчем команд на ЧМ-2026

    Аналитик объяснил массовое повышение ключевых ставок в мире

    Российским ломбардам предсказали мрачное будущее

    Раскрыта причина неудач Пугачевой с продажей замка в Грязи

    В России дали оценку позиции Британии относительно Украины после отставки Стармера

    Кардинально сменившего имидж блогера сравнили с Игорем Николаевым

    Названа убивающая компьютер функция Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok