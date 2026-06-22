Кардинально сменившего имидж блогера сравнили с Игорем Николаевым

Блогера Дениса Волкова, который кардинально сменил имидж, сравнили с певцом Игорем Николаевым в сети. Ролик был опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала инфлюэнсер с никнеймом denisvolkovv предстал перед камерой до изменений в красных штанах и с короткой стрижкой. Затем мужчина продемонстрировал внешний вид с волосами до поясницы, надев белые джинсы и майку. «Какую бы еще мечту свою исполнить?» — подписал он.

Пользователи сети оценили внешность Волкова в комментариях. «Это что, Игорь Николаев Зумерский?», «Дельфин и русалка не пара, не пара...», «Выпьем за любовь», «Игорь?», «Николаев на максималках», «Игорь Николаев, ты ли че ли», — иронично написали они.

Ранее в июне экс-солистка группы Hi-Fi начала пить успокоительное из-за стрижки дочери. Татьяна Терешина продемонстрировала кадры из парикмахерской и короткую стрижку 12-летней наследницы.