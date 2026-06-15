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16:52, 15 июня 2026Ценности

Экс-солистка группы Hi-Fi начала пить успокоительное из-за стрижки дочери

Певица Татьяна Терешина начала пить успокоительное из-за короткой стрижки дочери
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Экс-солистка российской поп-группы Hi-Fi Татьяна Терешина начала пить успокоительное из-за новой внешности дочери Арис Никитиной. Публикация появилась на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала певица показала девочку с длинными волосами, доходящими до середины спины. Затем она продемонстрировала кадры из парикмахерской и короткую стрижку 12-летней наследницы.

При этом артистка также запечатлела, как пьет настойку валерианы, сидя на кухне, а в комментариях указала, что не считает прическу дочери привлекательной. «Я не нахожу [стрижку стильной и красивой]. Она [дочь] очень на мальчика похожа стала», — заявила Терешина.

Кроме того, исполнительница сравнила девочку с персонажем фильма «Терминатор» Джоном Коннором, который носил похожую прическу.

В мае 17-летний сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта кардинально сменил имидж.

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