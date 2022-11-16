Британка рассказала о пережитом аде из-за украинской беженки

Daily Mail: беженка с Украины обвинила британку в рабстве и превратила ее жизнь в ад

Жительница Великобритании приняла у себя в доме беженку из Украины, однако это привело к обвинению в рабстве со стороны той и «трем месяцам ада», как рассказала британка изданию Daily Mail.

44-летняя Ханна Дебенхэм с мужем и двумя детьми приютили женщину и ее ребенка по программе правительства страны о размещении в семьях украинских беженцев. Причем сперва она намеревалась принять другую женщину, но та, по словам Дебенхэм, «с самого начала постоянно просила денег в слегка агрессивной манере», и договоренность сорвалась.

Позднее, в конце мая, по программе ей предложили 36-летнюю учительницу английского языка (имя не называется) из Винницкой области с ее 10-летней дочерью, которые находились в Польше. Сперва они пообщались через WhatsApp, Дебенхэм почувствовала благодарность из-за готовности принять ее. Британка помогла с получением визы и заявкой на работу. Украинка с ребенком приехали в конце июня, их разместили в отдельной комнате нового дома Дебенхэм с восемью спальнями, дали 160 фунтов наличными на расходы, устраивали барбекю и знакомили с друзьями.

Дебенхэм говорит, что вскоре начала замечать небрежность украинки — та разбрасывала свою обувь в прихожей и сумки с вещами повсюду, никогда не убирала за собой на кухне. К концу второй недели она вежливо попросила гостью соблюдать некоторые правила, на что, как утверждает британка, та ответила истерикой и угрозой покинуть дом. Это повторилось, когда Дебенхэм не смогла подвезти женщину на машине на встречу по поводу пособий. Они почти перестали разговаривать.

В один из дней украинка рано ушла из дома, а позднее, находясь на работе, Дебенхэм узнала, что к ним в дом приехала полиция и рассказала об обвинениях в привлечении к принудительному труду — уборке дома и полном уходе за детьми. Она говорит, что это ложь и просила беженку лишь однажды присмотреть за детьми на несколько часов.

Британка рассказала, что время, в течение которого продолжалось расследование, превратилось в ад и кошмар. «У меня были бесконечные бессонные ночи, я беспокоилась, что окажусь за решеткой, мой старший сын психологически травмирован. Казалось безумием, что это произойдет, но ведь вся ситуация была безумной», — говорит она. К тому же полиция говорила о вероятности пожизненного срока по обвинению в рабстве. Однако в конце октября ей сообщили, что имеющихся доказательств недостаточно для предъявления обвинения.

Дебенхэм добавила, что дочь украинки все еще ходит в школу неподалеку, а значит, что та все еще в этом районе. Британка выдвинула предположение, что гостья «ревновала ее, глядя на то, что она имела». Тем не менее, Ханна настаивает, что случившееся не подорвет ее веру в благотворительность.