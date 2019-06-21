Полина Гагарина даст большой концерт в рамках фестиваля Roof Fest

Певица Полина Гагарина даст концерт в рамках фестиваля Roof Fest. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 26 июня на крыше клуба Gipsy на Болотной набережной. Сбор гостей начнется в 18:30.

Полина Гагарина представит большое летнее шоу, в которое войдут лучшие песни исполнительницы. Отмечается, что в настоящее время артистка выпустила три студийных пластинки, многие треки с которых занимали верхние строчки хит-парадов на радиостанциях и в iTunes. Речь идет о таких песнях, как «Спектакль окончен», «Колыбельная», «Драмы больше нет» и «Обезоружена».

Фестиваль Roof Fest был впервые организован в Москве в 2017 году, а в Санкт-Петербурге он проходит с 2012 года. За это время на мероприятии выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, «СБПЧ», «Танцы Минус», Манижа, Billy’s Band, SunSay, «Фрукты», Ассаи, KREC и Animal ДжаZ.

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