Успенская назвала причину поездки Пугачевой по перрону на машине

Певица Любовь Успенская прокомментировала скандал с участием Аллы Пугачевой, которая проехала на машине по перрону Рижского железнодорожного вокзала в Москве. На эту тему она порассуждала в Instagram-аккаунте.

«Учитывая то, что сейчас в целом творится в мире: преследования, покушения, провокации... Обезопасить себя и своих детей от нападок неадекватных людей — это более чем нормально», — написала певица. Она призвала россиян быть более благоразумными и снисходительными к легендарным личностям.

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Ранее за певицу заступились звезды российской эстрады. В частности, певец Филипп Киркоров назвал некрасивой реакцию общественности на поступок певицы и призвал носить ее на руках. Народный артист России Лев Лещенко возмутился тем, что, по мнению россиян, Пугачева «должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон». Артист Владимир Винокур подчеркнул, что певица могла проехать на машине по перрону, поскольку ей «не 20 лет».

30 июня в сети появилось видео, на котором видно, как Пугачева подъезжает к поезду Москва — Рига на машине. Автомобиль ехал по перрону Рижского железнодорожного вокзала. В РЖД заявили, что это не помешало посетителям.

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