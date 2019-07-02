В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на вокзале

В РЖД прокомментировали видео, которое появилось в Instagram-аккаунте певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как артистка подъезжает к поезду «Москва — Рига» на машине. Автомобиль Пугачевой ехал прямо по перрону Рижского вокзала и остановился возле входа в вагон.

В РЖД заявили, что машина певицы не помешала другим посетителям вокзала, поскольку ехала по технической платформе. В компании отметили, что пассажиры садятся в поезд с другой платформы. Представители РЖД признали, что таким образом подъезжать к составам может только спецтехника, поэтому действия работников вокзала проверят.

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