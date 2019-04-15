Киркоров назвал причину расставания с Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров в интервью для газеты «Московский комсомолец» рассказал, почему его союз с Аллой Пугачевой распался.

По словам артиста, совместная жизнь с Пугачевой была гладкой. «Может быть, сглазили. Слишком все мы выставили напоказ. Слишком оправдывались, что у нас все хорошо. Надо было забить и жить своей жизнью», — заявил он.

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Киркоров и Пугачева прожили в браке 11 лет начиная с 1994 года. В 2011 году певица вышла замуж за пародиста Максима Галкина.

15 апреля 2019 года артистке исполнилось 70 лет. За свою музыкальную карьеру она записала около 500 песен, среди которых такие хиты, как «Миллион роз», «Не отрекаются любя», «Арлекино» и «Позови меня с собой». В 1991 году певица получила звание народной артистки СССР, а уже 1999 году удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также к юбилею исполнительницы Гостелерадиофонд России опубликовал клип Пугачевой на песню «Айсберг» в оригинальном качестве, ранее он бы запрещен, так как, по мнению руководства Ленинградского телевидения, был слишком вульгарным.

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