Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Гексорал», в которой снялся певец Филипп Киркоров, несоответствующей закону «О рекламе». Об этом сказано на сайте ведомства.

ФАС выдало предписание о прекращении нарушения закона компании Johnson&Johnson. Отмечается, что в рекламе было использовано утверждение о превосходстве товара, однако критерии, по которым осуществлялось сравнение, размещались на незначительной площади кадра и демонстрировались три секунды.

«[Сноска] не позволяет потребителям воспринять содержащуюся в ней информацию. А значит, фактически в рекламе отсутствует. При этом информация о первенстве "Гексорала" приводится в рекламе крупным шрифтом, на ней фиксируется внимание потребителей», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, заявление героя Киркорова в рекламе («Хотел, чтобы все болели, но оказался "Гексорал" сильнее!») признали нарушающим требования закона из-за заверений потребителей в эффективности препарата и гарантии его положительного действия в лечении.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 24 ФЗ «О рекламе», реклама лекарственных средств не может гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

В феврале стало известно, что Киркоров — любимый исполнитель россиян. Второе место разделили Алла Пугачева и Стас Михайлов.

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