Определены любимые песни россиян

Сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2018 года по самым популярным композициям в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Сравнивая итоги этого года с предыдущими, можно сказать, что музыку на русском языке стали слушать больше», — заявили в пресс-службе.

Компания составила два топа: общероссийский и топ песен на русском языке.

Первое место в общероссийском списке заняла песня In My Mind исполнителей Dynoro и Gigi D'Agostino. На втором месте расположилась Boosin Drunk Groove певицы MARUV. Замыкает тройку «Медуза» музыканта Matrang.

Также в первой десятке «Медина» рэпера Jah Khalib, SuperSTAR Лободы, «Каждый раз» Монеточки, Flames Дэвида Гетта и певицы Сия, Solo артистов Clean Bandit и Demi Lovato, One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы, а также «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/yamusic-research/playlists/1031'>Что слушали в России в 2018</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/yamusic-research'>Яндекс.Музыка</a> на Яндекс.Музыке

Топ-10 русских треков:

1. Matrang — «Медуза»

2. Jah Khalib — «Медина»

3. LOBODA — SuperSTAR

4. Монеточка — «Каждый раз»

5. Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

6. Елена Темникова — «Не модные»

7. RASA — «Под фонарем»

8. Егор Крид — «Миллион алых роз»

9. Монеточка — «Нимфоманка»

10. HammAli & Navai — «Пустите меня на танцпол»

В ноябре сервис «Яндекс.Музыка» провел исследование и составил карту самых популярных слов русского рэпа. Наиболее часто используемым глаголом оказалось слово «базарить». Топ прилагательных и наречий состоит в основном из ненормативной лексики. Позже рэпер Слава КПСС совместно с рэпером Джигли записал трек по результатам исследования.

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