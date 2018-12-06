Определены любимые песни россиян

Сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2018 года по самым популярным композициям в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Сравнивая итоги этого года с предыдущими, можно сказать, что музыку на русском языке стали слушать больше», — заявили в пресс-службе.
Компания составила два топа: общероссийский и топ песен на русском языке.
Первое место в общероссийском списке заняла песня In My Mind исполнителей Dynoro и Gigi D'Agostino. На втором месте расположилась Boosin Drunk Groove певицы MARUV. Замыкает тройку «Медуза» музыканта Matrang.
Также в первой десятке «Медина» рэпера Jah Khalib, SuperSTAR Лободы, «Каждый раз» Монеточки, Flames Дэвида Гетта и певицы Сия, Solo артистов Clean Bandit и Demi Lovato, One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы, а также «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.
Топ-10 русских треков:
1. Matrang — «Медуза»
2. Jah Khalib — «Медина»
3. LOBODA — SuperSTAR
4. Монеточка — «Каждый раз»
5. Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»
6. Елена Темникова — «Не модные»
7. RASA — «Под фонарем»
8. Егор Крид — «Миллион алых роз»
9. Монеточка — «Нимфоманка»
10. HammAli & Navai — «Пустите меня на танцпол»
В ноябре сервис «Яндекс.Музыка» провел исследование и составил карту самых популярных слов русского рэпа. Наиболее часто используемым глаголом оказалось слово «базарить». Топ прилагательных и наречий состоит в основном из ненормативной лексики. Позже рэпер Слава КПСС совместно с рэпером Джигли записал трек по результатам исследования.