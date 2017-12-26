Раскрыта причина распада «Грибов»

Украинская хип-хоп-группа «Грибы», чья композиция «Тает лед» стала одной из самых популярных песен в России, перестанет существовать с 2018 года. Как пишет украинская газета «Вести» во вторник, 26 декабря, причина распада коллектива — решение фронтмена группы заняться другим проектом.

Солист и главный идеолог «Грибов» Юрий Бардаш будет продюсировать дуэт «Бамбинтон». Самый популярный клип коллектива на песню «Зая», выпущенный в феврале, собрал уже более девяти миллионов просмотров на YouTube.

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Впервые о скором окончании совместной деятельности «Грибы» объявили в конце августа. Причин распада группы музыканты не раскрыли.

Песня «Тает лед» оказалась одной из самых популярных композиций 2017-го у российских пользователей iTunes. Юзеры сервиса «Яндекс.Музыка» за последние девять месяцев включали трек 1513 раз — это примерно пять раз в день.

Коллектив был основан в 2016 году. В марте 2017-го группа выпустила сингл «Тает лед» и клип на него. Музыкальное видео за несколько недель набрало более 10 миллионов просмотров и стало вирусным. На композицию было создано множество пародий.

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