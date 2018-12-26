Назван любимый актер россиян

Россияне назвали Сергея Безрукова лучшим актером 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

За Безрукова проголосовали восемь процентов респондентов. На втором месте оказался Константин Хабенский, который набрал пять процентов голосов. На третьем — Владимир Машков с четырьмя процентами голосов.

Жителям России также предложили выбрать лучшие фильмы 2018 года. Главными кинолентами, по результатам опроса, стали «Движение вверх» (три процента), трилогия «Гоголь» (три процента), «Мстители» (два процента) и «Т-34» (два процента).

В число самых популярных сериалов вошли «Полицейский с Рублевки» (пять процентов), «Мажор» (пять процентов), «Пес» (четыре процента), «След» (четыре процента) и «Тайны следствия» (четыре процента).

Респонденты проголосовали и за лучшего музыканта. Лидером стал певец Филипп Киркоров, набравший 10 процентов голосов. На втором месте — пианист Денис Мацуев, у которого шесть процентов голосов. На третьем месте оказался Николай Басков с пятью процентами голосов. В пятерку также вошли Алла Пугачева (три процента), Дмитрий Хворостовский (три процента) и музыкант Сергей Шнуров (три процента).

В тройку главных писателей включили Дарью Донцову (два процента), Александра Пушкина (два процента) Захара Прилепина (два процента).

24 декабря портал «КиноПоиск» составил рейтинг самых популярных у россиян фильмов и сериалов 2018 года. Главной картиной признали черную комедию «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

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