Опубликован «слишком вульгарный» клип Пугачевой на песню «Айсберг»

Гостелерадиофонд России опубликовал клип Аллы Пугачевой на песню «Айсберг» в оригинальном качестве. Он размещен на YouTube к 70-летию певицы, который она отмечает 15 апреля.

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Как пишет «Российская газета», в интернете легко найти этот ролик, но в плохом качестве, записанном с телевизора. Сейчас ВГТРК обнародовала архивное видео.

Издание добавляет, что после премьеры клипа в 1984 году руководство Ленинградского телевидения посчитало его слишком вульгарным. Ролик запретили дальше транслировать в эфире, но позже вернули.

Клип снимали в Сочи. По сюжету, героиню Пугачевой везет на санях неизвестный человек. По пути певица переворачивается на спину — эта поза и вызвала недовольство телевизионного начальства. В финале выясняется, что сани тащила сама исполнительница.

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