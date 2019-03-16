Пугачева рассказала о бесконечном таланте Началовой

Алла Пугачева высказалась о смерти певицы Юлии Началовой. Об этом она написала в своем Instagram.

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«Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка», — сказала примадонна российской эстрады.

Ранее на смерть Началовой отреагировали ее коллеги по цеху. «Уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано», — заявил, в частности, певец Леонид Агутин.

О смерти 38-летней Началовой стало известно ранее 16 марта. 11 марта ее госпитализировали в тяжелом состоянии, через два дня пациентку ввели в искусственную кому. Утром 16 марта Началовой прооперировали ногу.

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