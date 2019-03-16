Юлию Началову прооперировали

Российской певице Юлии Началовой, которую ввели в искусственную кому, сделали операцию на ноге. Об этом сообщает Star Hit со ссылкой на источники.

Издание не уточняет, какая именно операция была сделана, но напоминает о неких предположениях о том, что певице грозила ампутация из-за начавшейся гангрены. «Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — сообщил врач.

Началову доставили в одну из столичных больниц 13 марта из-за резко поднявшегося уровня сахара в крови.

Юлия Началова обрела популярность благодаря таким песням, как «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Кроме того, она ведет телепередачу «Один в один» на канале «Россия 1».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!