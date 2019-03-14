Раскрыты подробности о состоянии Юлии Началовой

Состояние российской певицы и актрисы Юлии Началовой улучшилось. Об этом сообщила ее PR-менеджер Анна Исаева в своем Instagram-аккаунте в четверг, 14 марта.

«Я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше. На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая», — написала Исаева.

14 марта стало известно, что врачи ввели исполнительницу в искусственную кому. Началову доставили в одну из столичных больниц, так как у нее резко поднялся уровень сахара в крови. Состояние артистки оценивалось как тяжелое.

Юлия Началова обрела популярность благодаря таким песням, как «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Кроме того, она ведет телепередачу «Один в один» на канале «Россия 1».

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