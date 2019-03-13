Юлию Началову ввели в искусственную кому

Певицу и актрису Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы. Об этом агентству «Москва» сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.

«Врачи ввели Юлию в состояние искусственной комы. Я не могу объяснить данное решение, так как я не врач. Прогнозы тоже не знаю. Надеемся на быстрое выздоровление, очень надеемся», - сказала Исаева.

Ранее Началову доставили в одну из столичных клиник, так как у нее случился скачок сахара в крови. Состояние певицы оценивается как тяжелое.

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