Певицу Юлию Началову остановила «толпа каких-то мужиков»

В Москве за рулем задержали певицу Юлию Началову. Об этом сообщает телеканал «360».

Пиар‐агент артистки Анна Исаева заявила телеканалу, что певицу ночью остановила «толпа каких‐то мужиков».

«Попросили куда-то с ней проехать на машине. Никаких освидетельствований делать не стали. Вопросом занимается ее юрист. В случае если кто-то к ним обратится из ГАИ, значит будем заниматься этим вопросом. Рядовая ситуация, ничего особенного», — добавила Исаева.

В ответ на просьбу остановивших ее людей Началова сказала, что никуда с ними ночью не поедет.