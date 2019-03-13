Появились подробности госпитализации Юлии Началовой

Представительница певицы Юлии Началовой Анна Исаева раскрыла подробности состояния здоровья артистки. Об этом Исаева написала у себя в Instagram.

Она подтвердила информацию о том, что певица находится в одной из московских больниц, и добавила, что состояние Началовой все еще оценивается как тяжелое. «Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов», — заявила Исаева.

Спешу ответить на вопросы и сообщить всем, кто так настаивает на подробностях следующие новости: Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим , чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления. #юлияначалова Фото опубликовано @isaeva.anya

Ночью 13 марта стало известно о том, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщается, что состояние здоровья артистки резко ухудшилось из-за скачка уровня сахара в крови, после которого женщина попала в реанимацию.

Юлия Началова обрела популярность благодаря таким песням, как «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Кроме того, она ведет телепередачу «Один в один» на канале «Россия 1».

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