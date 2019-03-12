Актер сериала «Опера» напился и подорвался на боеприпасе

В Санкт-Петербурге со взрывным ранением госпитализировали актера Валентина Зейфера. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 12 марта.

По словам артиста, неделю назад во время прогулки в парке «Александрино» он обнаружил патрон для малокалиберных автоматических пушек времен Великой Отечественной войны. Будучи пьяным, он решил кинуть его об пол, в результате чего произошел взрыв.

Отмечается, что врачи оценивают состояние пострадавшего актера как тяжелое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.

Валентин Зейфер родился 11 сентября 1991 года. В подростковом возрасте он снимался в таких сериалах, как «Опера-1. Хроники убойного отдела», «Преступление и наказание», «Черный ворон» и «Эшелон». Он также появлялся в фильмах «Я» и «Пробуждение».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!