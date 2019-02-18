Избитого расистами актера шоу «Империя» заподозрили в нападении на самого себя

Американского актера Джусси Смоллетта заподозрили в организации нападения на самого себя. Об этом сообщает CBS Chicago в понедельник, 18 февраля.

Источники в полиции Чикаго утверждают, что артист заплатил двум братьям 3,5 тысячи долларов, чтобы те избили его, облили отбеливателем и попытались задушить при помощи веревки. В ходе допроса подозреваемые рассказали, что они начали репетировать атаку за несколько дней до инцидента.

13 февраля в доме мужчин прошли обыски, в ходе которых полицейские обнаружили сценарий сериала «Империя», в котором играет Смоллетт, отбеливатель и красную шляпу, которая, как заявлял актер, была на одном из нападавших. При этом отмечается, что оба задержанных были знакомы со Смоллеттом. Один из них принял участие в съемках «Империи», другой был его личным тренером. Через два дня после проверки в квартире их отпустили без предъявления обвинений.

В связи с появлением информации о возможной инсценировке драки полицейские попросили артиста встретиться с ними и дать дополнительные показания. Адвокаты Смоллетта рассказали, что их клиент расстроен и возмущен случившимся, и назвали ложью сообщения о том, актер принял участие в организации своего избиения.

29 января Джусси Смоллетта доставили в больницу с переломом ребра. По его словам, в центре Чикаго на него напали двое мужчин, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления, а также предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа — фразу Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

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