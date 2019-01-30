Звезду сериала «Империя» избили гомофобы и расисты

Звезду сериала «Империя» Джусси Смоллетта госпитализировали после нападения, совершенного на почве ненависти. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам актера, около двух часов ночи в центре Чикаго на него напали двое белых мужчин в лыжных масках с криками: «Это страна MAGA». Аббревиатура расшифровывается как Make America Great Again и в переводе на русский язык означает: «Сделаем Америку великой снова». Именно это выражение было лозунгом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Нападавшие сломали Смолетту ребро, попытались его задушить и вылили на него отбеливатель.

Как отмечает ThatGrapeJuice.Net, в чикагский офис студии Fox, которая занимается производством сериала «Империя», пришло письмо с угрозами: «Ты умрешь, черный *** [ублюдок]». Источник портала TMZ сообщил, что послание было отправлено за восемь дней до нападения.

В пресс-релизе, отправленном изданию USA Today, шеф полиции Чикаго Энтони Гульельми отметил, что инцидент будет расследоваться как преступление, совершенное на почве ненависти. Также Гульельми подтвердил, что нападавшие выкрикивали расистские и гомофобные лозунги.

Сериал «Империя» выходит на телеканале Fox с 2015 года. В центре сюжета находится вымышленная семейная хип-хоп династия и их компания Empire Entertainment. Отмечается, что проект стартовал с полностью афроамериканским актерским составом.

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