Культура
 
Последние новости
Россия назвала США виновными в создании более опасного мира
Россияне пожаловались на избившего их пьяного полицейского и попали под суд
Иркутские депутаты поднимут выплаты главе «Ростеха» на шесть тысяч рублей
Кошка несколько минут покрутилась в стиральной машине и выжила
Путин пошутил про министра экономического развития
Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками
Определена внешность самых желанных женщин
Депутат попала под суд за критику кавказских властей на Первом канале
Побеждавший Нурмагомедова боец умер
Опровергнута общепринятая модель Вселенной
Новости партнеров

Звезду сериала «Империя» избили гомофобы и расисты

Перейти в «Мою Ленту»
Джусси Смоллетт

Звезду сериала «Империя» Джусси Смоллетта госпитализировали после нападения, совершенного на почве ненависти. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам актера, около двух часов ночи в центре Чикаго на него напали двое белых мужчин в лыжных масках с криками: «Это страна MAGA». Аббревиатура расшифровывается как Make America Great Again и в переводе на русский язык означает: «Сделаем Америку великой снова». Именно это выражение было лозунгом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Нападавшие сломали Смолетту ребро, попытались его задушить и вылили на него отбеливатель.

Как отмечает ThatGrapeJuice.Net, в чикагский офис студии Fox, которая занимается производством сериала «Империя», пришло письмо с угрозами: «Ты умрешь, черный *** [ублюдок]». Источник портала TMZ сообщил, что послание было отправлено за восемь дней до нападения.

В пресс-релизе, отправленном изданию USA Today, шеф полиции Чикаго Энтони Гульельми отметил, что инцидент будет расследоваться как преступление, совершенное на почве ненависти. Также Гульельми подтвердил, что нападавшие выкрикивали расистские и гомофобные лозунги.

Сериал «Империя» выходит на телеканале Fox с 2015 года. В центре сюжета находится вымышленная семейная хип-хоп династия и их компания Empire Entertainment. Отмечается, что проект стартовал с полностью афроамериканским актерским составом.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Empire' star Jussie Smollett assaulted in 'possible' hate crime, police expand search
Exclusive: ‘Empire’ Star Jussie Smollett Hospitalized After Homophobic Hate Attack
Российский актер выиграл восьмой «Порно-Оскар»
TELLS COPS ATTACKERS SHOUTED 'MAGA COUNTRY' ... 'Empire' Calls in Armed Security
Режиссер фильма о педофилии Майкла Джексона прокомментировал нападки семьи певца
Обидчиков андрогинного участника «Евровидения» накажут за расизм и гомофобию
Другие материалы рубрики
Культура00:01Сегодня

Страна силовиков, оков и кабаков

Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
14:20Сегодня

Режиссер «Лиги справедливости» снимет кино про нашествие живых мертвецов

14:3123 января

Гости AFP Snow Edition покатаются на коньках под дабстеп и драм-н-бэйс

11:40Сегодня

Певец Джеймс Ингрэм умер от рака мозга

Культура10:30Сегодня

«В СССР секс был под запретом, что всем пошло на пользу»

Россиянин уехал в США и завоевал восемь «порно-Оскаров», но остался патриотом
08:2623 января

Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов

10:22Сегодня

Шнуров посвятил стихотворение прославившему Россию порноактеру с «Порно-Оскаром»

04:51Сегодня

Российский актер выиграл восьмой «Порно-Оскар»

Культура00:0121 января
Рэпер Птаха

«Путин улыбнулся и сказал: "Вы че, отвяньте от них"»

Птаха о нападении на себя, баттле с Гуфом, наркотиках и депутатах
20:0229 января

Режиссер фильма о педофилии Майкла Джексона прокомментировал нападки семьи певца

12:2421 января

Рэперы обвинили Ариану Гранде в плагиате

18:2129 января

Выделенные на концерт Пугачевой десятки миллионов посчитали откатом

Россия
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Кремль отреагировал на задержание сенатора Арашукова
На уроках истории решили рассказывать о пионерах-героях ради роста патриотизма
Раскрыты подробности задержания сенатора Арашукова
Сенатора задержали во время заседания Совета Федерации
Все материалы
Мир
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Мадуро рассказал о планах Трампа убить его
Россия пообещала защитить Сахалин и Курилы от любых угроз
Мадуро отказался говорить о российской охране
Мадуро посоветовал империалистам подождать
Пламя революции
Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
Япония отказалась сдавать позиции по Курилам
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Тимошенко подарили джинсы с намеком
Принуждение учителей к голосованию за Порошенко попало на видео
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
На Украине в центре города расстреляли внедорожник из гранатомета
Украинцев предложили проверить на предмет сотрудничества с ДНР и ЛНР
Все материалы
Экономика
Выстрел в ногу
Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
«Вкусвилл» захотел выйти на биржу
Европа признала зависимость от России
В «Тольяттиазоте» назвали «акцией устрашения» обыски в доме гендиректора
Браудер назвал три способа борьбы с российскими «грязными деньгами»
Миллионы россиян пожертвовали пенсионными накоплениями ради выгоды
Все материалы
Силовые структуры
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
«Плохо помню, где был днем. Надо освежить память»
Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«Газового короля» Арашукова заподозрили в хищениях на 30 миллиардов рублей
Украинского мастера боевых искусств поймали в России за убийство
ФСБ и СКР пришли с обысками в администрацию Балашихи
Зэк зашил себе рот из-за несостоявшегося свидания
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Выявлена неожиданная опасность домашних кошек
Опровергнута общепринятая модель Вселенной
«Яндекс.Телефон» оказался ненужным
Apple собралась удешевить iPhone в России
Все материалы
Спорт
Хуже нокаута
Он был последним, кто победил Мэйуэзера. Но это не принесло ему ни денег, ни славы
Тренер Макгрегора «заткнул» Нурмагомедова и столкнулся с ненавистью фанатов
Побеждавший Нурмагомедова боец умер
Нурмагомедов отказался от сокращения дисквалификации
Макгрегор отреагировал на полугодовую дисквалификацию
Головин впервые забил за «Монако»
Серену Уильямс сочли сильнее лучшего теннисиста мира
Все материалы
Культура
Страна силовиков, оков и кабаков
Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
«В СССР секс был под запретом, что всем пошло на пользу»
Россиянин уехал в США и завоевал восемь «порно-Оскаров», но остался патриотом
За наши и ваши грехи
Этот знаменитый фотограф искал птиц по всему миру, а нашел апокалипсис и ядерную войну
Режиссер «Лиги справедливости» снимет кино про нашествие живых мертвецов
Звезду сериала «Империя» избили гомофобы и расисты
Певец Джеймс Ингрэм умер от рака мозга
Шнуров посвятил стихотворение прославившему Россию порноактеру с «Порно-Оскаром»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
В сети вспомнили кассеты из 80-х и принялись тосковать по прошлому
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Apple локализовала персональные данные россиян
Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
Дыра в приложении позволила программисту выручить сотню бесплатных бургеров
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Чиновники в «шанель-манель» разозлили Назарбаева
Определена внешность самых желанных женщин
Дешевые джинсы оказались под угрозой исчезновения
Женщин попытались отвадить от бриллиантов
Все материалы
Путешествия
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
Названа самая безопасная страна мира
Стюардесса умерла во время длительного перелета
Пассажирка самолета назвала чернокожих «жирными свиньями» и пожалела
Израильтяне решили нажиться на туристах
Все материалы
Из жизни
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Любовь к пицце принесла пенсионеру сотни тысяч долларов
Мужчина упал в могилу на похоронах и опрокинул гроб
Женщина приняла умирающего незнакомца за брата и разрешила его убить
Парень увидел возлюбленную в порно и остолбенел
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
Все материалы
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Ралли в стране инков
Взгляд на Перу и «Дакар» изнутри
«Заряженная» Vesta стала первой «Ладой» за миллион рублей
Раскрыта внешность нового кроссовера Skoda
Простоявшие в сарае десятки лет Bugatti продадут на аукционе
Все материалы
Дом
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Всех подвесят
Необычный транспорт навсегда изменит мегаполисы. Пробки останутся в прошлом
Обнародованы жилищные перспективы петербургских дворников
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Выхино
Российские города стали вдвое выше
Все материалы